Bihar Election 2025 : पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध

बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग, सख्त सुरक्षा और बड़ी भागीदारी।
Nov 06, 2025, 04:08 AM
बिहार विधानसभा चुनाव : पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध

पटना: बिहार में गुरुवार की सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान का कार्य शुरू हो गया। मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ‎ ‎पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।

इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है। ‎ ‎चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें एनडीए के 121 उम्मीदवार और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ‎

‎मतदान को लेकर सुरक्षा का कड़े प्रबंध किए गये हैं। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है। इसमें लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हैं।

90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है। ‎

मतदान शुरू होने के पहले से ही कई मतदान केंद्रों पर के मतदाता पहुंच गये है। सभी मतदान केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है। ‎इस चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना और भोजपुर जिलों में मतदान का कार्य शुरू हुआ है।

पहले चरण के मतदान में कई पार्टियों के अध्यक्षों के भी भविष्य तय होंगे। ‎‎एनडीए की बात करें तो भाजपा के 48 प्रत्याशी, जदयू के 57, लोजपा (रामविलास) के 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन की तरफ से राजद के 73 उम्मीदवार, कांग्रेस के 24, भाकपा माले के 14, वीआईपी के 5, माकपा के 3 और भाकपा के 5, इंडियन इंकलाब पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। ‎

‎--आईएएनएस

 

 

