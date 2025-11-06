Bihar Election 2025 : बिहार में विपक्ष फिर से जंगलराज कायम करने की कोशिश कर रहा: एकनाथ शिंदे

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिहार में विपक्ष फिर से जंगलराज कायम करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें अपने मंसूबों में कामयाब होने से रोकने के लिए बिहार में एनडीए सरकार को सत्ता में आना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने तरक्की की है, इसलिए बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार को ही लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगलराज को भूली नहीं है, लेकिन आज हमारी माताएं और बहनें आराम से घर से बाहर निकल सकती हैं। अपराध के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे कारण ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे चुनाव हारने की तैयारी कर रहे हैं।

इससे पहले डिप्टी सीएम शिंदे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देशभर में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं और उसका असर बिहार में भी साफ नजर आता है। उन्होंने कहा, "एनडीए की जीत तय है, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि जब केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर काम करती हैं तो डबल इंजन की सरकार लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाती है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। एकनाथ शिंदे ने कहा, "पीएम मोदी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज भारत का नाम वैश्विक मंचों पर गर्व से लिया जाता है। दुनिया के शीर्ष नेता भी पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनके काम को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।"

उन्होंने कहा कि 2014 से पहले और आज के भारत में जमीन-आसमान का फर्क है। यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक नेतृत्व को जाता है।

शिंदे ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार एक दिशा में काम करते हैं तो योजनाओं का असर सीधा जनता तक पहुंचता है।

--आईएएनएस