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Revenue Target : डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 24 लोगों को बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार से किया सम्मानित

बिहार में खनन विभाग ने राजस्व लक्ष्य हासिल, 24 को 'बिहारी खनन योद्धा' पुरस्कार।
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Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 03:40 PM
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 24 लोगों को बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार से किया सम्मानित

पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को दावा करते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के निर्धारित राजस्व के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अब तक विभाग को 3252 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में मंत्री सिन्हा ने 24 लोगों को पांच हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिहारी खनन योद्धा का पुरस्कार प्रदान किया।

इसके अलावा, 400 करोड़ रुपए कार्य विभागों और 150 करोड़ रुपए घाटों से प्राप्त होंगे। इस तरह विभाग को लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विकास भवन सचिवालय स्थित अपने विभागीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 10 से अधिक जिलों ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के 78 बालू घाटों ने बिना राजस्व लक्ष्य हासिल किए घाटों को सरेंडर कर दिया है। ऐसी सभी कंपनियों को दोबारा होने वाले बालू घाटों के टेंडर में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। खनन विभाग ने 2021-22 में 1600 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया था जबकि 2024-25 में राजस्व संग्रह में दोगुना की बढ़ोतरी हुई है और यह 3536 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

मंत्री सिन्हा ने इस क्रम में 24 लोगों को पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिहारी खनन योद्धा का पुरस्कार प्रदान किया। यह राशि इन सभी प्रतिभागियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं।

बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार योजना के तहत विभाग की तरफ से अवैध खनन या ढुलाई में शामिल ट्रैक्टर को पकड़वाने पर पांच हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर और ट्रक को पकड़वाने पर 10 हजार रुपये प्रति वाहन की दर से ईनाम देने का प्रावधान है।

गौरतलब है कि 12 मार्च को बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार के तहत 72 लोगों को पुरस्कृत किया गया था। डिप्‍टी सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने चार वृह्द खनन ब्लॉक का टेंडर किया है। इसमें तीन खनिज ब्लॉक रोहतास और एक गया में मौजूद हैं। रोहतास में ग्लूकोनाइट तथा गया में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम के खनिज पदार्थ हैं।

--आईएएनएस

 

 

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