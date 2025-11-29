Bihar Crime Action : बिहार में माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का सख्त संदेश

भारत समाचार

Nov 29, 2025, 04:20 AM
पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ अपराधियों के खिलाफ उतर चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में इसका असर साफ दिखने लगेगा।

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि शराब, बालू और जमीन से जुड़े माफियाओं पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इन तीन तरह के माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।”

सरकार की ओर से अब तक 400 अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। इसके अतिरिक्त 1,200 और अपराधियों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा।

उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और व्यापक निगरानी नेटवर्क विकसित किया जाएगा ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

सम्राट चौधरी के अनुसार, “कोई भी अपराधी इन कैमरों से बच नहीं पाएगा। कोर्ट के आदेशों के बाद शराब, बालू और जमीन माफिया का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा।”

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए सुशासन के मॉडल को और मजबूत व विस्तारित किया जाएगा।

शैक्षणिक संस्थानों के बाहर भी पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। उन्होंने बताया कि स्कूल-कॉलेज के पास छेड़छाड़ या “रोमियो जैसी हरकतों” को रोकने के लिए विशेष बल तैनात किया जाएगा और स्कूल समय में विशेष अभियान चलाए जाएंगे ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इससे पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि आपराधिक संपत्ति और अवैध कमाई पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने 400 व्यक्तियों का विस्तृत डोजियर तैयार कर कोर्ट को सौंप दिया है और अब अदालत उनकी समीक्षा कर रही है।

--आईएएनएस

 

 

