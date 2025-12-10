भारत समाचार

Bihar Cold Wave : बिहार में ठंड ने दी दस्तक, सर्दी और कोहरा बढ़ा रहे परेशानी

बिहार में ठंड और कोहरा बढ़ा, कई जिलों में तापमान 5–10 डिग्री के बीच
Dec 10, 2025, 07:51 AM
बिहार में ठंड ने दी दस्तक, सर्दी और कोहरा बढ़ा रहे परेशानी

पटना: बिहार में मौसम ने ठंड का कहर बढ़ा दिया है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी ठिठक गई है। राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोहरा और सर्दी दोनों और बढ़ सकते हैं। इस दिसंबर ने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जबकि रात का तापमान 5 डिग्री तक गिर रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों तक पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। पटना, पूर्णिया, किशनगंज और कई अन्य जिलों के लिए कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया गया है।

पटना में बुधवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा।

गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया, नालंदा और नवादा जिलों में सबसे ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है, जहां न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

मुजफ्फरपुर में घना कोहरा लोगों की जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर रहा है। शहर दिनभर कोहरे की मोटी चादर में ढका रहा, जिससे वाहनों की गति धीमी रही और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ा। ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। लोग हीटर और ऊनी कपड़ों का सहारा लेकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं।

इसके अलावा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शाहोहार, गोपालगंज, सारण, सिवान और मधुबनी जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 48 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

--आईएएनएस

 

 

