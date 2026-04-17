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Bihar CM Threat Case : बिहार सीएम को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

मुंगेर में दर्ज केस के बाद गुजरात से पकड़ा गया आरोपी, तकनीकी निगरानी से सफलता
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Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 11:04 PM
गुजरात: बिहार सीएम को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

अहमदाबाद/पटना: बिहार के नव नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को शुक्रवार को सानंद पुलिस टीम ने अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

आरोपी की पहचान 32 वर्षीय शेखर यादव के रूप में हुई है। जांचकर्ताओं ने मोबाइल निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाने के बाद उसे सानंद-कड़ी रोड से पकड़ा।

पुलिस ने बताया कि मामला शुरू में 15 अप्रैल को बिहार के मुंगेर जिले के संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जहां नव नियुक्त मुख्यमंत्री को उनके कार्यालय में जान से मारने की धमकी भरा फोन आया था।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353 और 224 के तहत आपराधिक धमकी और संबंधित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसके बाद, मुंगेर जिला पुलिस ने अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट से संपर्क कर जानकारी साझा की, क्योंकि उन्हें पता चला था कि संदिग्ध गुजरात में है।

अहमदाबाद ग्रामीण की डीएसपी आस्था राणा ने बताया कि बिहार के मुंगेर जिले में 15 अप्रैल को संग्रामपुर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, जब एक व्यक्ति ने नव नियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में धमकी भरा फोन किया था।

उन्होंने आगे बताया कि दोनों राज्य पुलिस बलों के समन्वय से इस मामले में सफलता मिली। मुंगेर जिले के एसपी और अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने मामले के संबंध में संपर्क किया और जानकारी साझा की। बताया गया कि आरोपी सानंद में है।

सानंद पुलिस इंस्पेक्टर बीटी गोहिल के नेतृत्व में एक टीम ने तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए संदिग्ध का पता लगाने के लिए बिहार पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी सानंद क्षेत्र में रहता था और परिवहन कार्यों में लगी एक निजी कंपनी में काम करता था।

राणा ने कहा कि तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के माध्यम से टीमों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम शेखर यादव है और वह 32 वर्ष का है। वह यहां एक कंपनी में काम करता है और तीन-चार महीने पहले आया था।

--आईएएनएस

 

 

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