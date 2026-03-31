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Bihar CM Successor : निशांत कुमार जदयू के सबसे काबिल मुख्यमंत्री उम्मीदवार : अनंत सिंह

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अनंत सिंह ने निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाने की वकालत की।
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Dainik Hawk·
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Mar 31, 2026, 03:20 PM
निशांत कुमार जदयू के सबसे काबिल मुख्यमंत्री उम्मीदवार : अनंत सिंह

पटना:  विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के पद से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। इसी बीच, मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के संभावित उत्तराधिकारियों को लेकर एक अहम बयान दिया।

राजधानी पटना में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जदयू की ओर से बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि निशांत अच्छी तरह से पढ़े-लिखे और काबिल हैं और उनमें बिहार का नेतृत्व करने के लिए जरूरी सभी गुण मौजूद हैं। बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास रहता है, तो निशांत कुमार ही स्वाभाविक पसंद होने चाहिए।

उन्होंने इस संभावना को भी स्वीकार किया कि बिहार में अगली सरकार का नेतृत्व भाजपा कर सकती है। ऐसी स्थिति में अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए सम्राट चौधरी को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा से बनते हैं, तो सम्राट चौधरी सबसे बेहतरीन विकल्प होंगे।

मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए जदयू विधायक ने कहा कि आधुनिक बिहार को आकार देने में उनके नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान है। आज का बिहार नीतीश कुमार की देन है। सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफी सुधार आया है। उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें, भले ही वह अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हों।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए अनंत सिंह ने राजद की राजनीतिक ताकत पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि चुनावों के दौरान बड़े-बड़े वादे करने के बावजूद राजद अपनी मौजूदा स्थिति को बमुश्किल ही बचा पाई। अगर उन्हें विधानसभा की एक भी सीट कम मिली होती, तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल पाता।

बता दें कि अनंत सिंह ने हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि राज्यसभा जाने का उनका फैसला बिहार के हित में है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में होने वाले औद्योगिक विकास से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

आपको बताते चलें, अनंत सिंह को हाल ही में पटना हाई कोर्ट से दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में जमानत मिली है।

--आईएएनएस

 

 

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