Bihar Politics : बिहार के मुख्यमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विष्णुपद मंदिर में की पूजा-अर्चना

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गया स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना की।

उन्होंने गर्भगृह में धार्मिक अनुष्ठान किए और बाद में क्षेत्र की प्रमुख अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की।

मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी और गया रबर बांध का निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों तथा स्थानीय परिस्थितियों का जायजा लिया।

उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई महत्वाकांक्षी विष्णुपाद कॉरिडोर परियोजना की प्रगति के बारे में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी मांगी।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गया के गांधी मैदान पहुंचे।

वहां से उनका काफिला काशीनाथ मोड़ और जिला कलेक्टर कार्यालय से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचा।

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक जागरूकता पहल के तहत शंकरचार्य मठ में भारतीय परंपरा में धार्मिक सद्भाव शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री के दौरे और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गया और बोधगया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी को पूरे शहर में तैनात किया गया था।

भीड़ को नियंत्रित करने और सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के आगमन से कुछ समय पहले आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, ताकि पूजा और सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई बाधा न आए।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले का दौरा किया।

सरमेरा ब्लॉक के प्रणवन गांव में, उन्होंने एक स्थानीय मंदिर में पूजा-अर्चना की और बिहार की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

मंदिर परिसर में पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

पिछली पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2018 में बाबा शरण महतो के जन्मस्थान को 'राज्य मेले' का दर्जा दिया था।

भविष्य में होने वाले आयोजनों को सुगम बनाने के लिए सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी और इस स्थल को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली एक समर्पित सड़क का निर्माण करेगी।

शिक्षा सुधारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार के सभी 534 ब्लॉकों में मॉडल स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।

इन संस्थानों का उद्देश्य इतनी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है कि अधिकारी और जन प्रतिनिधि भी अपने बच्चों के लिए इन्हें ही प्राथमिकता देंगे।

--आईएएनएस