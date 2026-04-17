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Samrat Choudhary Temple Visit : सीएम सम्राट चौधरी ने हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की

सोनपुर मंदिर में सीएम सम्राट चौधरी ने परिवार संग की पूजा, विकास की कामना
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Dainik Hawk·
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Apr 17, 2026, 04:52 PM
बिहार: सीएम सम्राट चौधरी ने हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिला के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

पूजा-अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी ममता चौधरी एवं उनके बच्चे सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस संबंध में मुख्‍यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को जानकारी दी।

बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनप्रतिनिधियों एवं मंदिर समिति के आयोजकों द्वारा अंग वस्त्र पुष्प गुच्छ भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। पटना से सोनपुर जाने के क्रम में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद का नारा लगाया।

इस अवसर पर विधायक कृष्ण कुमार मंटू, विधायक जनक सिंह, विधायक राजेश सिंह, विधायक छोटी कुमारी, सच्चिदानंद राय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, सारण प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, सारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश कुमार, सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

बाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर तस्‍वीर साझा करते हुए लिखा कि सोनपुर स्थित सुप्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर के पावन धाम में सपरिवार को विधि विधान से दर्शन-पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

उन्‍होंने एक्स पोस्ट में आगे लिखा कि सोनपुर में गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर स्थित प्राचीन बाबा हरिहरनाथ शिवलिंग विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है, जिसके आधे भाग में शिव (हर) और शेष में विष्णु (हरि) का वास है। बाबा हरिहरनाथ की असीम कृपादृष्टि निरंतर समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे, यही मंगलकामना है। हर-हर महादेव।

--आईएएनएस

 

 

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