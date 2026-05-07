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Bihar Cabinet Expansion : बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है: संजय सरावगी

सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक, नए चेहरों की चर्चा तेज
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Dainik Hawk·
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May 07, 2026, 05:03 AM
बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है: संजय सरावगी

पटना: बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन बहुत खास है, क्योंकि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम को लेकर एनडीए नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार है और इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की गई है।

संजय सरावगी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, जो बिहार के लिए गर्व की बात है।

सरावगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री का बिहार आगमन कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर देगा। गांधी मैदान में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

संजय सरावगी ने यह भी संकेत दिए कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। विस्तार की प्रक्रिया में नए नेताओं का शामिल होना स्वाभाविक है और इससे सरकार को नई ऊर्जा मिलेगी।

वहीं, जदयू विधायक बुलू मंडल ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके बाद सभी मंत्री अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर तेजी से काम करेगी।

इधर, जदयू नेता निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। इस पर जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह निशांत कुमार का निजी फैसला होगा। हालांकि पार्टी के भीतर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग उठ रही है। कुशवाहा ने बताया कि निशांत कुमार पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी राय समझना चाहते हैं, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में यह कार्यक्रम एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

--आईएएनएस

 

 

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