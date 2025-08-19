Bihar Cabinet Decisions 2025: बिहार के राजगीर में पीपीपी मोड से बनेंगे दो पांच सितारा होटल, वैशाली में रिसॉर्ट

पटना: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सरकार ताबड़तोड़ घोषणा कर रही है। इस बीच, बिहार सरकार ने राजगीर में पीपीपी मोड से दो पांच सितारा होटल और वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट बनाने का निर्णय लिया है।

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क में कमी और छूट की भी स्वीकृति दे दी गई है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 रुपये शुल्क जबकि मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिए जाने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव पर अब मंत्रिमंडल ने भी मुहर लगा दी है। इसके अलावा, बैठक में गन्ना उद्योग विभाग की नियमावली 2025 को भी मंजूरी दे दी गई है।

इसके साथ ही, राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 30,000 रुपये मिलेंगे, पहले यह राशि 15,000 रुपये थी। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वतंत्रता सेनानी डॉ. उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती अब राजकीय समारोह के रूप में मनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। उनकी जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्घी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोने पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश एक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है।