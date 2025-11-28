Dilip Jaiswal Statement : विपक्ष ने फैलाया भ्रम, बिहार में सरकार बनते ही शेष महिलाओं के खाते में भी भेजे जा रहे 10 हजार रुपए: दिलीप जायसवाल

पटना: बिहार भाजपा के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना को लेकर गलत दावे और अफवाह फैलाने का आरोप विपक्ष पर लगाया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि मतदाता शुद्धिकरण के बाद अभी और भी शुद्धिकरण बाकी है।

दिलीप जायसवाल ने कहा है कि करीब एक करोड़ 51 लाख महिलाओं के खाते में दस हजार रुपए महिलाओं के स्वरोजगार और स्वावलंबन के लिए सरकार ने दिए। चुनाव के दौरान विपक्ष ने अफवाह उड़ाई कि यह पैसा सरकार वापस ले लेगी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इसको लेकर माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता को पीएम मोदी और नीतीश कुमार की गारंटी पर भरोसा था।

उन्होंने कहा कि जैसे ही फिर से हमारी सरकार बनी, बची हुई महिलाओं को भी दस हजार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सरकार की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि तीन करोड़ महिलाओं के खाते में ये पैसे भेजे जा रहे हैं।

गोवा में पीएम मोदी द्वारा भगवान राम की प्रतिमा के अनावरण को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग भगवान राम के ही वंशज हैं। सनातनी हैं और भारत धर्मप्रधान और सनातन की स्थली है। गोवा में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई है, यह बहुत खुशी की बात है।

वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से माहौल खराब करने का काम किया है, इस बार टीएमसी का जाना तय हो गया है। वहां शुद्धिकरण शुरू हो गया है। पहले मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है और बाद में अन्य चीजों का भी शुद्धिकरण होगा।

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर है और जो थोड़ी बहुत बची है, राहुल गांधी उसे डुबो देंगे। राहुल गांधी कुछ दिन और रहे तो कांग्रेस को खोजना पड़ेगा।

--आईएएनएस