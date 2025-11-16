भारत समाचार

Bihar Election : बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के विकास पर दिया ऐतिहासिक जनादेश: रोमित कुमार

रोमित कुमार बोले– बिहार ने विकास चुनकर जंगलराज को नकारा
Nov 17, 2025, 07:40 AM
गयाजी: बिहार की अतरी विधानसभा सीट से 25,777 वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक रोमित कुमार ने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा दिखाते हुए विकास को चुना है और जंगलराज को नकार दिया है।

आईएएनएस से बातचीत में रोमित कुमार ने कहा कि सबसे पहले मैं बिहार और अतरी की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बिहार में जंगलराज को वापस नहीं आने दिया। नीतीश कुमार का शासन पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाया गया, किसानों का समर्थन किया गया और युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गईं। इसी का परिणाम है कि बिहार और अतरी की जनता ने एक बार फिर साथ दिया।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ फिर सत्ता में आया है। विकास के कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

रोमित कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। पहले भी वे लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हैं। उनकी योजना थी एक नौकरी का वादा करो, बदले में जमीन ले लो। बिहार की जनता ने ऐसे वादों को नकार दिया। बिहार जंगलराज के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रगति और विकास ही बिहार का मुद्दा है। जो बिहार के सम्मान की बात करेगा, वही बिहार को चलाएगा।

अतरी विधानसभा को लेकर नव निवाचित विधायक ने कहा कि यहां एक ही परिवार का 20 साल से शासन था। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया था। मैं जब अतरी घूम रहा था, तो परिवारों का साथ मिला। यह जीतनराम मांझी का गृह क्षेत्र रहा है, मुझे इसका लाभ मिला। उनके नेतृत्व में अतरी विधानसभा का भी विकास होगा।

बिहार चुनाव में एनडीए ने 202 सीट जीतकर सत्ता की कुर्सी फिर से हासिल कर ली है। भाजपा ने सर्वाधिक 89 सीट जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वहीं जदयू 85 सीट जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।

--आईएएनएस

 

 

