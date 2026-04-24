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Bihar Assembly : मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास मत हासिल करने के मद्देनजर बिहार विधानसभा का आज विशेष सत्र होगा आयोजित

बिहार विधानसभा विशेष सत्र में एनडीए सरकार का विश्वास मत आज
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Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 04:33 AM
मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास मत हासिल करने के मद्देनजर बिहार विधानसभा का आज विशेष सत्र होगा आयोजित

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार शुक्रवार को बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेगी। विधानसभा की प्रधान सचिव पूनम सिन्हा ने सत्र के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

सत्र शुरू होने से पहले, अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और नेताओं से सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक में उपस्थित लोगों में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव और विजय कुमार सिन्हा, विनोद नारायण झा, आलोक कुमार मेहता, मनोहर प्रसाद सिंह, माधव आनंद, राजू तिवारी, इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, सतीश कुमार सिंह यादव, कुमार सर्वजीत और प्रफुल्ल मांझी सहित कई विधायक शामिल थे।

आगामी सत्र के बारे में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन नई बिहार सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा और मतदान करेगा।

उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यह बिहार विधानसभा के 18वें सत्र का दूसरा सत्र होगा।

विधानसभा सचिवालय ने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों सहित सभी विधायकों को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के बाद राज्य में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को पदभार ग्रहण किया।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राज्य सरकार को वैध ठहराने के लिए विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।

नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में, एनडीए ने 202 विधायकों के साथ बहुमत हासिल किया, जिससे विश्वास मत से पहले सरकार मजबूत स्थिति में आ गई।

नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वर्तमान में सामान्य प्रशासन, गृह, कैबिनेट सचिवालय, सतर्कता और चुनाव सहित 29 विभागों का प्रभार संभाल रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य सहित 10 विभाग सौंपे गए हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा और योजना एवं विकास सहित आठ विभागों के प्रभारी हैं।

वहीं, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होना बाकी है।

--आईएएनएस

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