BIHAR ASSEMBLY Elections : एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर जल्द होगी साफ : नीरज कुमार

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। लेकिन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए में नेतृत्व और पांच घटक दलों की स्थिति पूरी तरह तय है।

उन्होंने कहा, "एजेंडा स्पष्ट है, औपचारिकताएं जल्द पूरी हो जाएंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिहार को हमने चिंता मुक्त किया है।"

नीरज कुमार ने आगे कहा कि हर दल और कार्यकर्ता की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन 243 सीटों पर एनडीए का एक ही उम्मीदवार होगा। हमें भरोसा है कि जल्द ही इस संबंध में शुभ समाचार मिलेगा।

इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 'हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी' देने के वादे पर नीरज कुमार ने तंज कसा। उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव को यह जानकारी कैसे हो गई कि राज्य सरकार को अधिनियम बनाने का अधिकार है? अधिनियम के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत चाहिए और उनकी पार्टी को तो केवल चार सीटें मिली हैं। तेजस्वी यादव के वादे जनता को गुमराह करने वाले और अव्यवहारिक हैं।"

वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की तैयारी है। उनके इस बयान पर नीरज कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, "ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री हैं और कालीघाट के पास रहती हैं। लगता है, वह अब भविष्यवक्ता बन गई हैं।"

समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर भी नीरज कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने शिक्षक की नौकरी छोड़कर समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया, लेकिन पारिवारिक कारणों से यह आंदोलन अब नेपथ्य में चला गया है। अखिलेश यादव की वजह से समाजवादी पार्टी की विचारधारा अब कमजोर पड़ गई है।"

वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब राजनीति के उन्मादी लोग हैं। न तो इनका धर्म से कोई लेना-देना है और न ही समाज से कोई सरोकार है।