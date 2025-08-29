भारत समाचार

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में सीट-बंटवारा समझौता सम्मानजनक होना चाहिए : अरुण भारती

बिहार चुनाव: एनडीए सीट बंटवारे पर बोले लोजपा (रामविलास) नेता अरुण भारती
Aug 29, 2025, 02:59 PM
बिहार में सीट-बंटवारा समझौता सम्मानजनक होना चाहिए : अरुण भारती

पटना:  बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर लोजपा (रामविलास) के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी ने अपनी आकांक्षाओं को प्रमुख सहयोगी दल भाजपा के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन आपसी सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा समझौता सम्मानजनक होना चाहिए।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने 2015 में लोजपा के 43 सीटों और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट संख्या इन दो आंकड़ों के बीच होनी चाहिए।

लोजपा (रामविलास) सांसद ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पर भाषा की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

राजद नेता तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए उन्होंने दरभंगा वाली घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा कि यह व्यवहार तब है जब वे सत्ता से बाहर हैं; सत्ता में आने पर उनका रवैया कैसा होगा? उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघ सकते हैं। यह हालत तब है जब वे सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जब वे सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? यह उनकी संस्कृति और उनके इतिहास का हिस्सा रहा है कि जब भी उनका भ्रमजाल या नेरेटिव नहीं चलता तब वे अपशब्दों पर उतर आते हैं।"

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से हमें बचकर रहने की जरूरत है। सत्ता में आने पर ये लोग क्या करेंगे? इन जैसे जंगलराज के नेताओं से राजनीति में किसी भी प्रकार की सुचिता की उम्मीद करना बेईमानी है। साथ ही, उन्होंने तेजस्वी यादव की 

 

