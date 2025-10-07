Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव घोषणा पर एनडीए उत्साहित, धर्मेंद्र प्रधान ने किया जीत का दावा

भारत समाचार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर एनडीए नेताओं का उत्साह और विपक्ष पर हमला
Oct 07, 2025, 03:51 AM
नई दिल्ली: चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए नेता चुनाव की तारीखों को लेकर उत्साहित हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने भी बिहार चुनाव की तारीखों का स्वागत किया और प्रदेश में एनडीए की जीत का दावा किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर चुनाव घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, "आज चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर भाजपा सहित एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। एनडीए के परिश्रमी और समर्पित कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन-जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड देंगे।"

प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आने का दावा करते हुए प्रधान ने कहा, "बिहार की जनता इस लोकतांत्रिक पर्व में पूरे उत्साह और सक्रिय भागीदारी के साथ 14 नवंबर को एक बार फिर सुशासन को समर्पित एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाकर 'विकसित भारत-विकसित बिहार' के संकल्प को साकार करने का निर्णय लेने जा रही है।"

विपक्ष द्वारा चुनाव की तारीख को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, "विपक्ष का काम ही सवाल उठाना है। विपक्ष कई बार बेबुनियाद और झूठे सवाल उठाते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। उन्होंने एनडीए सरकार का काम अपनी आंखों से देखा है। आज बिहार में सड़कों की हालत देखिए, बिहार में चमचमाती सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी है। पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट सहित कई एयरपोर्ट बन चुके हैं। पटना से आठ वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, अब तो मेट्रो भी शुरू हो गई है। गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, बिजली सस्ती हुई है, सरकारी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा है, माताओं-बहनों के खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजी जा रही है, किसानों के खातों में ढाई लाख रुपए तक की मदद पहुंची है।"

उन्होंने कहा, "यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त नेतृत्व का परिणाम है। बिहार की जनता पीएम मोदी को दिल से प्यार करती है और नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। यह जमीनी सच्चाई है। बिहार में विकास हुआ है और जनता उसी के साथ खड़ी है।"

बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बिहार की 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

 

 

