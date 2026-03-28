Bhupinder Hooda Statement : हरियाणा कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में धांधली की शिकायत दर्ज कराएगी : हुड्डा

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर हुड्डा ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के चार वोट रद्द किए जाने के मामले में निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करेगी।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्यसभा चुनावों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि इंडियन नेशनल लोक दल कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं जा सकता। इस बार आईएनएलडी ने वोट नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस की जीत पक्की है। वोट रद्द और क्रॉस-वोटिंग के बावजूद कांग्रेस के पास 28 वोट थे, जबकि भाजपा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवार को केवल 16 वोट मिले।

हुड्डा ने कहा कि अगर आईएनएलडी ने स्वतंत्र उम्मीदवार को वोट दिया होता, तब भी कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी।

देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कई सालों तक भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस शासन की तुलना में दोगुना टैक्स लगाया। उन्होंने कहा, 'अब एक्साइज ड्यूटी घटाई जा रही है, लेकिन जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसके बावजूद ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।'

दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हुड्डा ने यह भी सवाल उठाया कि अगर सरकार कह रही है कि एलपीजी की कमी नहीं है, तो फिर हर जगह लंबी कतारें क्यों हैं। उन्होंने हरियाणा में कुकिंग गैस की कमी के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

हुड्डा ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है। केंद्रीय सरकार के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अनुसार हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य है।

आईडीएफसी बैंक में 590 करोड़ और पंचकुला नगर निगम में 160 करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक यह पता नहीं चल पाया कि इन घोटालों में किसके हस्ताक्षर थे और जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मांग की कि पूरी जांच हो, दोषियों के नाम सामने आएं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

धान की खरीद में हजारों करोड़ के घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोग शामिल हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर निचले स्तर के कर्मचारियों को फंसाने की कोशिश कर रही है, जबकि असली दोषियों की सुरक्षा की जा रही है।

--आईएएनएस