Bhupesh Baghel Statement : बिहार की जनता ने बदलाव के लिए किया मतदान: भूपेश बघेल

भूपेश बघेल बोले—बिहार में महागठबंधन की जीत तय, आयोग पर उठाए सवाल
Nov 06, 2025, 04:00 PM
बिहार की जनता ने बदलाव के लिए किया मतदान: भूपेश बघेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जैसे भीड़ देखने को मिल रही है उससे पता चलता है कि लोग बिहार में बदलाव के लिए आगे आ रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके पीछे से भाजपा वाले बिहार में सरकार चला रहे हैं। यह बात जनता को भी पता चल गई है, इसीलिए जनता ने किसी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि बिहार में सरकार बदलने के लिए घर से बाहर निकलकर वोट डाला।"

उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान ही पोलिंग बूथों पर लाइट कट जा रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो बिहार के लिए आम बात हो गई है। रही बात इलेक्शन कमीशन की तो वो मतदाता सूची में ही गारंटी नहीं दे पा रहा है तो बूथ पर बिजली है कि नहीं, इसके बारे में क्या बता पाएगा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ब्राजील की एक ही मॉडल के फोटो मतदाता सूची वाले बयान का समर्थन करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि यह बात तो सोचने वाली है कि कैसे काम हो रहा है। यह नीचे का काम नहीं है, सेंटर का मामला है। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई है? इसका जवाब कौन देगा? अभी इसकी जांच हो तो कई मामले सामने आएंगे। यह लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग जिस तरह से मतदाता सूची में बदलाव कर रहा है, इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग किसके साथ मिलकर काम कर रहा है।

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र की सूची में ब्राजील की एक ही मॉडल के फोटो वाले 22 मतदाताओं का जिक्र किया था। उनमें से 14 ने अपने वोट डाले हैं। उनके फोटो जरूर गलत थे पर वोट नहीं। एक महिला वोट डालने गांव में नहीं आती। कुंडली इलाके के 7 वोटरों का पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन हैं। इनके वोट भी सही होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में सही से चुनाव आयोग जांच करे तो पाकिस्तान के लोगों का भी नाम मतदाता सूची में देखने को मिलेगा। जब हम लोग इस बारे में बात करते हैं तो ये लोग शोर करने लगते हैं।

--आईएएनएस

 

 

