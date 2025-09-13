भारत समाचार

Disha Patani Attack : अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार का सख्त रवैया: चौधरी भूपेंद्र सिंह

भूपेंद्र सिंह ने दिशा पाटनी हमला, अखिलेश यादव के बयान और 'मिनी पाकिस्तान' विवाद पर दी राय
Sep 13, 2025, 11:23 AM
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेपाल की घटनाओं पर दिए बयान और रामभद्राचार्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 'मिनी पाकिस्तान' कहे जाने पर अपनी राय व्यक्त की।

बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले को बेहद गंभीर बताते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार का हमेशा कठोर दृष्टिकोण रहा है और इस मामले में भी वही दिखाई देगा। पुलिस और कानून अपना काम कर रहे हैं। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा नेपाल की घटनाओं को लेकर दिए गए बयानों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं की बयानबाजी कहीं न कहीं देश का अपमान है। इन लोगों को जनता के फैसले पर भरोसा नहीं है। इनके दिमाग में अराजकता और नकारात्मक ऊर्जा भरी है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, ऐसे में समाज में अनियंत्रण और भड़काऊ माहौल पैदा करने वाली बातें न तो लोकतंत्र के हित में हैं और न ही देश के हित में। जनता भली-भांति जानती है कि ऐसे बयानों से ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं।

वहीं, संत रामभद्राचार्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 'मिनी पाकिस्तान' कहे जाने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह रामभद्राचार्य का निजी बयान है। रामभद्राचार्य के बयान से खुद को किनारा करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से देश का हिस्सा है और प्रदेश के विकास में अहम योगदान देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पूरे प्रदेश की बेहतरी और विकास के लिए काम कर रही है। ऐसे बयानों से प्रदेश की एकता और प्रगति प्रभावित नहीं होगी।

 

