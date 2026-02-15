Bhupendra Patel Meeting : केरल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात का दौरा किया, सीएम भूपेन्द्र पटेल से मुलाकात की

भारत समाचार

‘भाजपा फॉर डेवलप्ड केरल’ पहल के तहत गुजरात मॉडल से प्रेरणा लेने का दौरा
Feb 15, 2026, 06:25 PM
गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को केरल से आए नए निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। ये प्रतिनिधि तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत के बाद राज्य का दौरा कर रहे हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को केरल से आए नए निर्वाचित भाजपा प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। यह दौरा ‘भाजपा फॉर डेवलप्ड केरल’ पहल के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गुजरात के प्रशासन और संगठनात्मक मॉडल से सीख लेकर केरल में विकास कार्यों को और प्रभावी बनाना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात ने शहरी विकास को एक अवसर के रूप में लिया और समग्र प्रगति के नए आयाम हासिल किए। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास मॉडल केरल के जनता प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों को करने में नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा।

उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि यह अध्ययन दौरा “विकसित केरल” के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

दोपहर में, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात भाजपा राज्य कार्यालय ‘श्री कमलम’ का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केरल भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष के सोमन ने किया और इसमें हाल ही में केरल की स्थानीय निकाय चुनावों में निर्वाचित नेता शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत गुजरात भाजपा राज्य अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, संगठन महामंत्री रत्नाकरजी और अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने किया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कार्यालय के विभिन्न विभागों का दौरा किया और उनके कामकाज के तरीके, डिजिटल प्रबंधन प्रणाली, समन्वय विधियां और संगठनात्मक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने विश्वकर्मा और रत्नाकरजी के साथ प्रशासनिक और संगठनात्मक प्रथाओं पर भी चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के सोमन, विनयचंद्र एन आर, विष्णु मोहन, आर विनोद कुमार, पीटी मधु, बिनु राज वी, नव्या हरिदास, गिरीजा वालियापरंबिल, अनीता एरनाड, बिंदु हरिकुमार और विनिता वी शामिल हैं ।

यह दौरा विभिन्न राज्यों में पार्टी इकाइयों के बीच शासन और संगठनात्मक अनुभव साझा करने के प्रयास का हिस्सा है।

--आईएएनएस

 

 

