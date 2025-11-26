Bhupendra Patel Announcement : सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपनी नरम छवि से जीता नवसारी का दिल, बुजुर्ग महिला से मिलने के बाद ही आगे बढ़े

अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को नवसारी में बस पोर्ट का उद्घाटन किया। यह राज्य में ऐसी 13वीं सुविधा है। इसे गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) ने पीपीपी मॉडल के तहत 82 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की लागत से बनाया है। इस दौरान सीएम ने अपने नरम व्यवहार से वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया।

दरअसल शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक बुज़ुर्ग महिला सीएम से मिलने आई। हालांकि महिला के पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री पटेल को यह बात पता चली तो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वह खुद बुजुर्ग महिला से मिलने गए। सीएम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी सेहत के बारे में पूछा। इस छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली बातचीत ने वहां मौजूद लोगों पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे पटेल की विनम्रता और नागरिकों के साथ उनके सहज जुड़ाव का पता चला।

इससे पहले स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स को समर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसकी मॉडर्न सुविधाओं का निरीक्षण किया, जिसमें डीलक्स वेटिंग रूम, एक कैंटीन, रिटेल स्पेस और दिव्यांग लोगों के लिए खास सुविधाएं शामिल हैं, जिनका मकसद यात्रियों को ज्‍यादा आरामदायक और बेहतर यात्रा का अनुभव देना है।

सीएम पटेल ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नवसारी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा मिलने पर खुशी जताई और कहा कि यह मील का पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव' के विजन की सफलता को दिखाता है। इसमें नागरिकों को विकास के केंद्र में रखा गया है।

उन्होंने 'स्वच्छ भारत' और 'कैच द रेन' जैसे नेशनल कैंपेन में शहर की तरक्की की तारीफ की। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट नवसारी जैसे शहरी केंद्रों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। पूरे शहरी विकास के साथ-साथ देसी प्रोडक्ट्स का ज्‍यादा इस्तेमाल, एक आत्मनिर्भर गुजरात बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

सीएम पटेल ने जीएसआरटीसी, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, रोड्स एंड बिल्डिंग्स और गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समेत कई डिपार्टमेंट्स में 475 करोड़ रुपए से ज्‍यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

उन्होंने शहर में होने वाले विकास के कामों में मदद के लिए गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड से म्युनिसिपल कमिश्नर को 284 करोड़ रुपए का चेक भी दिया।

पटेल ने सिविक सर्विस को मजबूत करने के लिए मुख्‍यमंत्री अर्बन बस सर्विस स्कीम के तहत नई मंजूर सिटी बसों को हरी झंडी दिखाई और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियां शुरू कीं, जिससे नवसारी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बढ़ावा मिला।

--आईएएनएस