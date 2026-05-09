West Bengal Chief Minister : गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को सीएम पद की शपथ ली। इसी के साथ ही बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ लेने पर सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है।

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सीएम भूपेंद्र पटेल ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने नए मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट किया और शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी भाजपा शासित राज्य विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, और अब पश्चिम बंगाल भी इस विकास यात्रा में शामिल हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अब सोनार बांग्ला के संकल्प को साकार करेगा।

दूसरी ओर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि गुजरात को भी पिछले ढाई दशकों से पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का लाभ निरंतर प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य ने विकास के नए शिखरों को स्पर्श किया है। अब पश्चिम बंगाल भी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन तथा सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला के संकल्प को साकार करते हुए विकास, शांति, सुशासन और समृद्धि के पथ पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ऐसी मंगल कामना व्यक्त की।

उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के रूप में शपथ लेने वाले सभी जनप्रतिनिधिओं को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल में अब भाजपा की डबल इंजन सरकार विकास की नई परिभाषा लिखेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जन-जन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए पश्चिम बंगाल प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सुवेंदु अधिकारी को बधाई एवं शुभकामनाएं। पीएम मोदी के प्रेरणादायी नेतृत्व और आपके दृढ़ संकल्प के साथ बंगाल अब सुशासन, विकास, सुरक्षा और जनकल्याण के नए युग की ओर अग्रसर होगा।

--आईएएनएस