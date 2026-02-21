Assam Congress : भूपेन बोरा का दावा, गौरव गोगोई अखिल गोगोई को पसंद नहीं करते

गुवाहाटी: असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर तीखा हमला किया और राज्य इकाई के भीतर आंतरिक कलह और एकता टूटने का आरोप लगाया।

पत्रकारों से बात करते हुए, बोरा ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के रायजोर दल के लीडर और शिवसागर विधायक अखिल गोगोई के साथ लंबे समय से मतभेद हैं।

बोरा ने आरोप लगाया, "गौरव गोगोई शुरू से ही अखिल गोगोई को पसंद नहीं करते थे। हालांकि अखिल गोगोई विधानसभा चुनाव के लिए 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें मुश्किल से दो से तीन सीटें दे सकती है।"

उन्होंने आगे दावा किया कि असम में कांग्रेस 'साइकोलॉजिकली टूट चुकी है।' उन्होंने सीनियर लीडर्स के बीच अंदरूनी लड़ाई और तालमेल की कमी की ओर इशारा किया।

बोरा के मुताबिक, एक साथ मिलकर काम करने के नजरिए और आपसी भरोसे की कमी ने राज्य में रूलिंग भाजपा को चुनौती देने की पार्टी की काबिलियत को कमजोर कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दो दिन के असम दौरे का जिक्र करते हुए, बोरा ने पार्टी नेतृत्व के हौसले पर सवाल उठाया।

उन्होंने पूछा, "जब प्रियंका गांधी असम में थीं, तो क्या किसी ने उनके चेहरे पर मुस्कान भी देखी?" यह इशारा करते हुए कि पार्टी के अंदर का माहौल निराशा और अनिश्चितता दिखा रहा था। बोरा ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का हौसला टूटा है और वोटर कन्फ्यूज हुए हैं, जिसका फायदा आखिरकार भाजपा को हुआ।

उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिरीक्षण और रास्ता सुधारने के बजाय, पार्टी लीडरशिप जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करती रही और विरोध की आवाजों को दबाती रही।

कांग्रेस के पूर्व सीनियर नेता की यह टिप्पणी अखिल गोगोई के उस समय आई है जब उन्होंने कांग्रेस और रायजोर दल के बीच हाल ही में हुई मीटिंग के नतीजों पर, खासकर राज्य में आने वाले चुनावों के लिए सीट-शेयरिंग के मुद्दे पर, गहरी नाराजगी जाहिर की थी।

गोगोई ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट पर अपना स्टैंड बदल दिया है, जिससे, उनके अनुसार, गठबंधन दल के बीच कन्फ्यूजन और अविश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह इन घटनाक्रमों पर अपनी नाराजगी औपचारिक रूप से बताने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को एक लेटर भेजेंगे।

--आईएएनएस