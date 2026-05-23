भुज-दिल्ली एक्सप्रेस सेवा शुरू होने से कच्छ को दिल्ली से सीधा रेल संपर्क मिला

नई दिल्ली/भुज: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की आभासी उपस्थिति में शुक्रवार को भुज-दिल्ली एक्सप्रेस सेवा के शुभारंभ के साथ कच्छ और नई दिल्ली के बीच एक नए सीधे रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। राज्य सरकार ने गुजरात में चल रहे रेलवे विस्तार और बुनियादी ढांचे में निवेश के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान ट्रेन को भुज रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, पटेल गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और वैष्णव राजस्थान के पाली से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेंद्र पटेल ने कच्छ और दिल्ली के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी शुरू करने और अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय को धन्यवाद दिया।

भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारतीय रेलवे परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना के माध्यम से गुजरात ने देश के आधुनिक रेलवे विस्तार में अग्रणी भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बताया कि परियोजना का लगभग 348 किलोमीटर हिस्सा गुजरात में बनाया जा रहा है।

भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मोदी के मार्गदर्शन में 2014 के बाद से गुजरात में रेलवे अवसंरचना विकास में तेजी आई है।

उन्होंने बताया, "2014 से राज्य में 2,900 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक बिछाई गई हैं, जबकि गुजरात में वर्तमान में 1.28 लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि गुजरात को 2026-27 के रेलवे बजट में 17,366 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो उन्होंने 2014 में किए गए आवंटन से 29 प्रतिशत अधिक बताया।

मुख्यमंत्री ने राज्य में यात्री रेल सेवाओं के विस्तार का भी जिक्र किया और कहा कि गुजरात को पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, एक अमृत भारत ट्रेन और एक नमो भारत ट्रेन प्राप्त हुई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि एकता नगर स्टेशन के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक रेल संपर्क से इस पर्यटन स्थल की यात्रा करने वाले आगंतुकों की सुविधा में सुधार हुआ है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और रेल मंत्री के मार्गदर्शन में चल रहा 'अमृत काल' रेल विकास को नई गति प्रदान करेगा और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा।"

राज्य मंत्री त्रिकम छांगा, सांसद विनोद चावड़ा, कच्छ जिले के विधायक और पदाधिकारी, वरिष्ठ रेलवे अधिकारी और स्थानीय निवासी भुज रेलवे स्टेशन पर झंडा फहराने के समारोह के दौरान उपस्थित थे।

--आईएएनएस

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