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Online Investment Fraud : 71.74 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति गिरफ्तार

ऑनलाइन निवेश स्कैम में कानपुर निवासी गिरफ्तार, 71 लाख से अधिक की ठगी का मामला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 16, 2026, 05:13 AM
ओडिशा: 71.74 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति गिरफ्तार

भुवनेश्वर: एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि कमिश्नरेट पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस धोखाधड़ी में 71.74 लाख रुपए की ठगी हुई थी।

आरोपी की पहचान हरशित कांत पांडे (26) के रूप में हुई है और वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का निवासी है। उसे एक केस के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जो नंदनकानन क्षेत्र, भुवनेश्वर की सुजाता साहू द्वारा अपनी बहन दीप्ति साहू की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

दीप्ति वर्तमान में विदेश में रह रही हैं, वर्ष 2024 में भुवनेश्वर में रहने के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विज्ञापन के जरिए इन साइबर ठगों के संपर्क में आई थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को अधिक मुनाफे का लालच देकर उसकी मेहनत की कमाई निवेश करने के लिए उकसाया और इस तरह धोखाधड़ी तथा गबन का अपराध किया।

ठगों ने समय-समय पर शिकायतकर्ता को आईपीओ (प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम) में बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा और दावा किया कि इससे उसे अधिक रिटर्न मिलेगा।

दीप्ति ने आरोप लगाया कि उसने साइबर ठगों के निर्देश पर विभिन्न खातों में कुल 71,74,664 रुपए का निवेश किया।

पैसे के लेन-देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य सुरागों की जांच के बाद साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध थाना की टीम ने सोमवार को आरोपी को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया।

इसके बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर ओडिशा लाया गया।

बुधवार को आरोपी को भुवनेश्वर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जांच के दौरान कमिश्नरेट पुलिस को पता चला कि पांडे को पहले भी हरियाणा पुलिस साइबर अपराध के एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर उसके खिलाफ कुल 65 शिकायतें दर्ज हैं, जो विभिन्न साइबर अपराध मामलों से जुड़ी हैं।

--आईएएनएस

 

 

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