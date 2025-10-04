भारत समाचार

Odisha Jail Escape : जेल से दो कैदी फरार, सूचना देने वालों को मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम

चौद्वार जेल से दो खतरनाक कैदी फरार, पुलिस ने इनाम घोषित किया
Oct 04, 2025, 06:00 AM
भुवनेश्वर: ओडिशा के चौद्वार जेल से दो कैदी शुक्रवार देर रात फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया और आम लोगों से भी इन अपराधियों की जानकारी देने की अपील की है।

दशहरा के उत्सव के कारण जेल वार्डर छुट्टी पर थे। मौके का फायदा उठाकर कैदियों ने अपने सेल की ग्रिल काट दी और फिर जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है

कटक डीसीपी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार को करीब 1:30 बजे हुई। फरार कैदियों की पहचान सुहृद नगर, बेगूसराय (बिहार) निवासी राजा साहनी और रामपुर, सारण (बिहार) निवासी मधुकांत कुमार के रूप में हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, दोनों फरार कैदियों को करीब 3 बजे चौद्वार के चुडाखिया क्षेत्र में अंतिम बार देखा गया था। पुलिस को शक है कि ये दोनों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या अन्य परिवहन के माध्यम से भागने की कोशिश कर सकते हैं। उनके बिहार, झारखंड या कोलकाता की ओर भागने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस ने इन दोनों को खतरनाक अपराधी घोषित किया है और उनकी गिरफ्तारी में मदद करने वालों के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

इस बीच, डीसीपी कटक ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए इस घटना की पुष्टि करते हुए लिखा, "ये दोनों व्यक्ति चौद्वार जेल से फरार हुए हैं। इन्हें आखिरी बार तड़के 3 बजे चौदवार के चुडाखिया क्षेत्र में देखा गया था। संभावना है कि ये बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों या अन्य परिवहन स्थानों पर देखे जा सकते हैं।"

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और यदि ये अपराधी कहीं नजर आएं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा हरसंभव कोशिश की जा रही है।

 

