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Bhopal Crime News : भोपाल में महिला ने रोकी फायरिंग, पुलिस ने शुरू की जांच

रोड रेज में पिस्तौल निकालने पर महिला ने दिखाई बहादुरी, आरोपी फरार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 03:39 AM
मध्य प्रदेश: भोपाल में महिला ने रोकी फायरिंग, पुलिस ने शुरू की जांच

भोपाल: भोपाल में बुधवार को एक महिला ने गंभीर अपराध को टाल दिया। महिला ने सड़क पर झड़प के दौरान एक हथियारबंद अपराधी का सामना किया और उसे गोली चलाने से रोकने में कामयाब रही।

घटना भोपाल के बैग उमराओ दुल्हा क्षेत्र की है, जो ऐशबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।

पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा था, जबकि महिला अपनी स्कूटर पर बैठी थी। इसी दौरान एक और व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से मुड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसकी गाड़ी कथित तौर पर स्कूटर को छू गई, जिससे विवाद शुरू हो गया।

एक मामूली विवाद के रूप में शुरू हुई बात जल्दी ही बढ़ गई। आरोपी की पहचान दिलावर खान के रूप में हुई है। उसने अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर पिस्तौल निकाल ली।

आरोपी को पिस्तौल निकालते देख महिला ने उसका सामना किया और उसे धकेल दिया। इससे वह फायरिंग नहीं कर पाया। पुलिस का कहना है कि महिला की वजह से यह घटना टल गई।

आरोपी थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया, लेकिन कुछ ही समय बाद हवा में एक गोली चलाई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया।

पूरी घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिससे पुलिस को आरोपी की पहचान करने में मदद मिली। आरोपी के खिलाफ पहले से कई पुलिस थानों में केस दर्ज हैं।

ऐशबाग पुलिस स्टेशन के प्रभारी संदीप पंवार ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं।

उन्होंने कहा, "हमने उसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान लिया है। कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।"

पुलिस ने बताया कि घटना गंभीर होने के बावजूद अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि फुटेज में दिख रहे पीड़ितों का पता लगाया जा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

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