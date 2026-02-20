Bhopal Rail Division Initiative : भोपाल रेल मंडल में पूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए एमओयू, पॉइंट्समैन के रूप में करेंगे काम

भोपाल: भोपाल रेल मंडल में अब पूर्व सैनिकों को बतौर पॉइंट्समैन तैनात किया जाएगा। इसके लिए रेलवे और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बताया गया है कि भोपाल मंडल के स्टेशनों पर पॉइंट्समैन के पदों पर पूर्व सैनिकों (एक्स-सर्विसमैन) की तैनाती के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल एवं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन के मध्य एमओयू हुआ है। इस एमओयू पर भोपाल मंडल की ओर से वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रोहित मालवीय एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी विजय सिंह ने, जबकि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गनाइजेशन की ओर से कर्नल मुकेश कुमार तिवारी (सेवानिवृत्त) ने हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के रूप में तैनात किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से 56 पॉइंट्समैन का नियोजन प्रस्तावित है। इस समझौते के साथ ही भोपाल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे का पहला ऐसा मंडल बन गया है, जिसने इस प्रकार का समझौता किया है।

पॉइंट्स और ट्रैक की स्थिति की नियमित जांच, किसी भी तकनीकी खराबी या खतरे की सूचना देना, ट्रैक पर आने-जाने वाली ट्रेनों के मार्ग को बदलना या सुरक्षित करना आदि पॉइंट्समैन की जिम्मेदारी होती है।

यह भारतीय रेलवे में पूर्व सैनिकों को पॉइंट्समैन के रूप में तैनाती करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही भोपाल मंडल उन चुनिंदा मंडलों में शामिल हो गया है, जहां इस तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के अंतर्गत चयनित पूर्व सैनिकों की भौतिक तैनाती आगामी 15 दिनों के भीतर प्रारंभ की जाएगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह समझौता दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक एवं फलदायी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे रेल परिचालन एवं संरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

--आईएएनएस