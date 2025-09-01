भारत समाचार

Bhopal Police Weapons Factory: टीकमगढ़ में कृषि औजार की आड़ में बन रहे थे हथियार, 5 गिरफ्तार

टीकमगढ़ में कृषि उपकरण फैक्ट्री की आड़ में तीन पीढ़ियों से हथियार बनाने का खुलासा।
Sep 01, 2025, 04:03 PM
भोपाल:  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुलिस ने टीकमगढ़ जिले में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। यह हथियार कृषि उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री की आड़ में बनाए जाते थे।

पकड़ा गया परिवार तीन पीढ़ियों से यही काम करता आ रहा है।

भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने संवाददाताओं से बात करते हुए सोमवार को बताया कि पुलिस की अपराध शाखा ने पिछले दिनों एक व्यक्ति को पिस्टल के साथ पकड़ा था। बरामद पिस्टल काफी उच्च श्रेणी की थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसने यह पिस्टल टीकमगढ़ से खरीदी थी। इस सूचना के आधार पर अपराध शाखा सक्रिय हुई।

पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि अपराध शाखा की टीम ने मिली सूचना के आधार पर टीकमगढ़ में उस स्थान पर दबिश दी तो वहां बड़ी तादाद में हथियार बनाने की सामग्री मिली। इस पूरे मामले में अब तक पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चार लोग एक ही परिवार के हैं। इस दौरान पता चला कि जिस स्थान पर यह हथियार बनाए जाते हैं, वह कृषि उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री है। जांच आगे बढ़ी तो एक और कृषि उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में भी इसी तरह के हथियार बनाने का खुलासा हुआ है।

पुलिस कमिश्नर के अनुसार, कृषि उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री की आड़ में हथियार बनाने का जो काम चल रहा था, उसमें जो पिस्टल बनाई जाती थी, वह उच्च कोटि की है। इन हथियारों की सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के झांसी आदि स्थानों पर आपूर्ति की जाती थी। पुलिस इस काम में लगे लोगों की तलाश में जुटी है। इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

बताया गया है कि पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कृषि उपकरण बनाने की आड़ में हथियार बनाने का काम करने वाले परिवार की तीन पीढ़ियों के दौरान किन लोगों ने किस तरह से काम किए हैं। कितने लोगों को और किस तरह के हथियार बेचे गए। आने वाले दिनों में बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है।

 

