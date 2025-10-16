भारत समाचार

Bhopal Girls Band : गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भोपाल की बेटियां देंगी बैंड की प्रस्तुति

भोपाल की बेटियां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम मोदी के सामने करेंगी बैंड प्रस्तुति
Oct 16, 2025, 05:45 PM
गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भोपाल की बेटियां देंगी बैंड की प्रस्तुति

भोपाल: मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए 31 अक्टूबर का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि वे इस दिन गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में बैंड वादन करेंगी। बताया गया है कि भोपाल की बेटियां राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी।

स्कूल​ शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैंड प्रतियोगिता में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स स्कूल भोपाल की बालिका टीम ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनि​धित्व करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसी टीम को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में 31 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए चुना है।

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में शामिल दो टीमों को आमंत्रित किया है। बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान हासिल करने वाले भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और बालक वर्ग में देश में पहला स्थान हासिल करने वाली राजस्थान की टीम शामिल है। ये दोनों टीमें संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगी।

यह कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश की बैंड टीम राज्य पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, अन्य सुरक्षा बल और एनसीसी की टीमों के साथ मंच साझा करेगी।

बैंड में शामिल 30 बालिकाओं की टीम उनके प्र​शिक्षक रसिक नागर पांडेय के साथ 23 अक्टूबर को गुजरात के लिए प्रस्थान करेगी।

पांडेय ने बताया कि कार्यक्रम में बैंड टीम द्वारा हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन धुनें प्रस्तुत की जाएंगी। स्कूल की प्राचार्य सिस्टर लिली ने बताया कि बैंड की टीम पिछले 15 दिन से इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम में ​शामिल होना हमारे स्कूल, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

 

 

