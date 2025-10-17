भारत समाचार

Bihar Assembly Election : बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने मोहनिया सीट से बसपा के सिंबल पर किया नामांकन

भोजपुरी सितारों की एंट्री, खेसारी-रितेश-दीवाना उतरे बिहार चुनावी रण में।
Oct 17, 2025, 04:29 PM
कैमूर: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एक्टर से लेकर भोजपुरी गायक तक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस क्रम में भोजपुरी गायक और एक्टर रितेश पांडे जन सुराज पार्टी से और खेसारी लाल यादव राजद से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट से चर्चित बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना भी इस बार बसपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं।

शुक्रवार को मोहनिया से बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने बसपा के टिकट पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान ओमप्रकाश दीवाना ने कहा कि इस बार का मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और युवाओं का पलायन। इन मुद्दों को लेकर मैं समाज के बीच जा रहा हूं।

उन्होंने कहा कि लड़ाई के मैदान में जितने प्रत्याशी हैं, सभी प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन मैं प्रतिद्वंद्वी को कभी अपनी लड़ाई का द्योतक नहीं मानता, क्योंकि मुझे वोट हमेशा अपने मतदाताओं से लेना है, जितना मैं अपनी सिंगिंग को लेकर आश्वस्त हूं, उससे ज्यादा जीत को लेकर।

वहीं, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने भी शुक्रवार को राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से नामांकन किया। इससे पहले खेसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा था कि वह छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं, खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं, और युवा भाइयों का जोश हूं।

उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की। राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, लालू प्रसाद यादव और बड़े भाई तेजस्वी यादव का नेतृत्व, और आप सभी का आशीर्वाद व भरोसा अब यही मेरे रास्ते का दीपक है।

 

 

