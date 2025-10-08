भारत समाचार

Bhojpuri Actor News : पवन सिंह-ज्योति सिंह विवाद, दोस्त ने बताया 'राजनीतिक साजिश'

पवन सिंह विवाद पर दोस्त का दावा- राजनीतिक साजिश से बदनाम करने की कोशिश
Oct 08, 2025, 02:55 AM
लखनऊ: भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पवन सिंह के बचपन के दोस्त सुभाष सिंह ने इसे राजनीति साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है।

पवन सिंह के दोस्त सुभाष सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि आरा कोर्ट में चल रहे तलाक के एक निजी मामले और बलिया कोर्ट में ज्योति सिंह की ओर से दायर भरण-पोषण के एक मामले को कानूनी प्रक्रिया से परे ले जाकर इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में लाया गया।"

उन्होंने कहा कि जो लोग भोजपुरी फिल्म जगत में पवन सिंह के बराबर में नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग उनको बदनाम करने के लिए राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। लोगों को यह नहीं पता कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवन सिंह आने वाले समय में भोजपुरी फिल्म जगत में और ऊपर जाएंगे।

सुभाष सिंह ने कहा कि लोगों को डर है कि कहीं वो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से न आ जाएं। इससे कुछ लोगों की राजनीति खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से भी लोग ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर पवन सिंह पर निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पूरा मामला तब उठाया जा रहा है, जब वह बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि लोग क्यों कर रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहां थे? क्यों सामने नहीं आए थे?

सुभाष सिंह ने ज्योति सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पहले आप क्यों नहीं आई, जबकि आपको पता था कि पवन सिंह कहां रहते हैं और क्या कर रहे हैं? आप लोगों के बहकावे में न आएं।

 

