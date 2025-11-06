भारत समाचार

Dinesh Lal Yadav Nirahua : दिनेश लाल यादव ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया

निरहुआ बोले—बिहार में एनडीए की जीत तय, खेसारीलाल पर साधा निशाना
Nov 06, 2025, 03:55 PM
दिनेश लाल यादव ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा किया

पटना: भोजपुरी एक्टर और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्‍होंने कहा कि जनता प्रदेश में विकास का चुनाव कर रही है।

'निरहुआ' ने कहा कि बिहार की जनता ने दोबारा एनडीए की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है और उन्होंने प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने विकास को चुना है और अब वे दूसरे चरण के मतदान के लिए जुटेंगे।

निरहुआ ने खेसारीलाल की राम मंदिर संबंधी हालिया टिप्पणी पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि खेसारीलाल राम मंदिर को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं।

उन्होंने खेसारीलाल यादव के काम और पद के बीच फर्क बताते हुए कहा कि तुम्हारे गाने को सुनकर कोई प्रोफेसर बन जाएगा, पर लेकिन गाना तो गाते हो ना। हर संस्थान का अपना विषय और काम होता है। जहां लोग पढ़कर प्रोफेसर बनते हैं, वहां विद्यालय होते हैं। किसी विश्वविद्यालय को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है।

निरहुआ ने कहा कि खेसारीलाल थेथरोलॉजी वाला है, यह हर बात पर थेथरई करेगा और इसका कोई इलाज नहीं है।

उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस राज्‍य में ये जीत जाते हैं, वहां सब ठीक रहता है और जहां हारते हैं, वहां सब फर्जीवाड़ा हो जाता है। यह इनका पुराना राग है। इनके वोट चोरी के आरोपों में कोई सच्‍चाई नहीं है।

--आईएएनएस

 

 

