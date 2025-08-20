भारत समाचार

Bhiwandi Heavy Rainfall News: भिवंडी में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, घरों में घुसा पानी

महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जलजमाव, घरों में पानी घुसने और यातायात ठप होने से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
Aug 20, 2025, 10:10 AM
भिवंडी:  महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 अगस्त को शहर में 147 मिमी और 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक 126 मिमी बारिश दर्ज की गई।

भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर होने की आशंका है।

शहर के खादीपार इलाके में स्थिति विशेष रूप से खराब है। सुबह-सुबह की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सड़कें जलमग्न हैं और कई घरों के अंदर तक पानी भर गया है। इससे परेशान होकर कई परिवारों ने अपने घरों को ताला लगाकर सुरक्षित स्थानों पर जाने का फैसला किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलजमाव के कारण आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है।

भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या और बढ़ गई है। सड़कों पर जलजमाव से यातायात ठप हो गया है, जिससे लोगों को अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए पंपों का उपयोग शुरू किया है, लेकिन बारिश की तीव्रता के कारण अभी तक स्थिति पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है।

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो भिवंडी के अन्य इलाकों में भी जलजमाव और घरों में पानी भरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। साथ ही, आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा गया है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू करने और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।

 

 

