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Bhind Road Accident : भिंड में सड़क दुर्घटना में तीन की मौत, एक घायल

भिंड में भीषण सड़क हादसा, बस ने बाइक को 5 किमी तक घसीटा, 3 की मौत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:55 PM
मध्य प्रदेश: भिंड में सड़क दुर्घटना में तीन की मौत, एक घायल

भोपाल/भिंड: शनिवार को भिंड जिले के उमरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार बस ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे किशोर सिंह के पुरा गांव के पास हुई इस घटना में बस चालक ने घोर लापरवाही बरती। बस चालक ने पीड़ितों की मोटरसाइकिल को पांच किलोमीटर तक घसीटा और फिर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

उन्होंने आगे बताया कि चार युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक बस ने उन्हें भीषण टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो मोटरसाइकिल सवारों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस दौरान ड्राइवर ने बस नहीं रोकी, यहां तक कि तब भी जब मोटरसाइकिल बस के चेसिस के नीचे फंस गई थी।

पीछे चल रही एक कार में मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने बस का पीछा किया और ड्राइवर को सचेत करने के लिए बार-बार हॉर्न बजाया, लेकिन वह लगातार रफ्तार बढ़ाता रहा और क्षतिग्रस्त बाइक को उमरी कस्बे तक घसीटता रहा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई और वे डर के मारे बस से उतरने लगे, जिसके चलते ड्राइवर भीड़ में गायब हो गया।

दुर्घटना के बाद स्थानीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा में मौजूद गंभीर कमियों का पता चला।

शुरुआत में घायल हुए दो लोगों को सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में उन्हें भिंड जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

चौथा पीड़ित गंभीर हालत में है और उसे वेंटिलेटर सहायता के लिए ग्वालियर के किसी विशेष अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

हालांकि, अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, एम्बुलेंस की कमी के कारण घायल युवक को लगभग एक घंटे तक दर्द में इंतजार करना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और बस को जब्त कर लिया गया है।

अधिकारी फिलहाल मृतक और एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि घटनास्थल से तत्काल कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ है।

पुलिस ने चालक की तलाश भी शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

 

 

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