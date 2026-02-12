भारत समाचार

Diya Kumari Budget : भीलवाड़ा की जनता ने कहा, 'सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया'

स्थानीय लोगों ने कहा- विजन 2047 की ओर बढ़ता ऐतिहासिक बजट
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 12, 2026, 04:08 AM
भीलवाड़ा की जनता ने कहा, 'सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया'

भीलवाड़ा: राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को 2026-27 का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित राजस्थान की दिशा में मदद करेगा। इस बजट को लेकर भीलवाड़ा की जनता ने सरकार का तह दिल से धन्यवाद किया। जनता ने कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया।

भीलवाड़ा के एक बिजनेसमैन ने कहा कि राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने जो बजट पेश किया है, वह बहुत अच्छा है। इसमें 2047 के विजन के हिसाब से गोल तय किए गए हैं और यह एक ऐतिहासिक फैसला है। भीलवाड़ा के लिए एलिवेटेड रोड, जिसकी बहुत जरूरत थी, उसे मंजूरी मिल गई है और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं।

एक छात्र ने कहा कि आज वित्त मंत्री दीया कुमारी ने जो बजट पेश किया है, उसमें कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे जरूरी प्रपोजल में से एक राजस्थान में एक नई टेस्टिंग एजेंसी बनाना है, जो एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के लेवल की होगी।

एक युवती ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि आज के बजट में मेरे लिए सबसे जरूरी बात रोजगार से जुड़ी है। सरकार ने 1,00,000 नई सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। उन्होंने खास तौर पर पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को काफी बढ़ावा दिया है। खासतौर पर कर्मचारियों को कम लागत पर लोन मिल सकता है। यह मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रही है। यह डिप्रेशन और तनाव को दूर करने के लिए मदद करेगी।

एक अन्य छात्र ने कहा कि बजट में स्टूडेंट्स के लिए जो पहल की गई है, वह तारीफ के काबिल है। जैसे, ई-वाउचर के जरिए वे स्टूडेंट्स को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे वे लैपटॉप या दूसरा स्टडी मटीरियल खरीद सकें। इसके अलावा, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 'ड्रीम प्रोग्राम' शुरू किया गया है, जो करियर गाइडेंस देता है।

भीलवाड़ा के एक अन्य शख्स ने कहा कि दीया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट में टैक्सेशन से जुड़ी एक जरूरी घोषणा शामिल है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। दीया कुमारी ने प्रस्ताव दिया है कि राजस्थान स्टेट जीएसटी ट्रिब्यूनल से जुड़े सभी केस डिजिटल तरीके से हैंडल किए जाएंगे।

--आईएएनएस

 

 

Vision 2047Rajasthan BudgetBhilwaraGovernment JobsElevated RoadRajasthan PoliticsStudent BenefitsDiya KumariBudget ReactionGST Tribunal

Related posts

Loading...

More from author

Loading...