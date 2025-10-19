Bhilwara Action : सरकार के 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान ने भीलवाड़ा में मिलावटखोरों पर कसा शिंकजा

भीलवाड़ा: राजस्थान में भीलवाड़ा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच सौ किलो से अधिक संदिग्ध मिलावटी मावा और चालीस किलो देसी घी जब्त की। टीम ने यह कार्रवाई मिलावट के खिलाफ जारी सघन अभियान के तहत शहर के लैंडमार्क होटल के पास की।

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश और सीएमएचओ डॉ. सजीव शर्मा की देखरेख में चलाए जा रहे अभियान के तहत इंस्पेक्टर अशोक यादव की टीम ने इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इंस्पेक्टर यादव ने बताया कि लैंडमार्क होटल के निकट मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप की गुप्त सूचना मिली थी।

मौके पर पहुंची टीम को लावारिस हालत में प्लास्टिक के 13 कट्टे मिले। चेकिंग के दौरान पाया गया कि कट्टों में नकली मावा भरा था। टीम ने तत्काल इस भारी मात्रा में मावे और घी को जब्त कर लिया है और इसके सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए हैं।

वहीं, कार्रवाई के दौरान मावा और घी का मालिक कौन है और यह खेप कहां से आई है, इसका पता नहीं चल पाया है। विभाग ने मीडिया के माध्यम से संदेश प्रसारित किया है कि यदि कोई व्यक्ति दो घंटे में इसे क्लेम नहीं करता है तो जब्त सामग्री को नष्ट करा दिया जाएगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

भीलवाड़ा में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद मिलावटी मावा और देसी घी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की लगातार और सख्त कार्रवाईयों ने साफ कर दिया है कि मिलावट के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है।

विभाग अब जब्त मावा और घी के सैंपल की लैब रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होते ही मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।