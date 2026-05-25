कर्नाटक: धार्मिक स्थल को दूसरी जगह ले जाने को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद भटकल में तनाव, छह हिरासत में

कारवार: कर्नाटक का सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तटीय शहर भटकल हिंदू धार्मिक स्थल ‘मूरिन कट्टे’ को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद सोमवार को भी तनावपूर्ण बना रहा।

अधिकारियों ने तीन दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में चार एफआईआर दर्ज की हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

इलाके के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने मामले की आगे जांच शुरू कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्नाटक राज्य रिज़र्व पुलिस की नौ प्लाटून और जिला सशस्त्र रिज़र्व की तीन प्लाटून तैनात की गई हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में देर रात तक भारी हंगामा जारी रहा।

मीडिया से बात करते हुए कारवार के पुलिस अधीक्षक एम.एन. दीपन ने कहा कि मूरिन कट्टे धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा गया है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने अपने बयान के समर्थन में एक तस्वीर भी जारी की।

उन्होंने कहा, “हमने उस स्थान को सुरक्षित कर लिया है और वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि, साइट को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को हटाया गया है।”

एसपी ने बताया कि भटकल में हुई घटना के संबंध में चार मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक मामला पुलिसकर्मियों पर कथित हमले का है जबकि दूसरा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने से जुड़ा है। घायल व्यक्ति की शिकायत को भी एफआईआर में बदल दिया गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर लोगों को घटनास्थल पर इकट्ठा होने के लिए उकसाने के मामले में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा, “छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी एफआईआर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इलाके में स्थिति शांत है।”

राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार परियोजना के तहत मूरिन कट्टे को हटाने के लिए चिन्हित किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने इस कदम का विरोध किया और प्रदर्शन किए। लगातार विरोध के बाद जिला प्रशासन और अधिकारियों ने इसे स्थानांतरित करने के लिए एक वैकल्पिक स्थान तय किया।

इसके बाद एक नई जगह पर निर्माण किया गया। बाद में इस नई बनी धार्मिक जगह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से तीखी बहस हुई और आरोप है कि उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

इस बीच रविवार को भटकल में हिंदू कार्यकर्ताओं ने घटनाक्रम के विरोध में कर्नाटक के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री मनकाल वैद्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मूल स्थान पर उस ढांचे को दोबारा बनाने की कोशिश भी की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

--आईएएनएस

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