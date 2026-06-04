भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के पास दक्षिण त्रिपुरा में 34 किलो गांजा बरामद, तस्करों की तलाश जारी

बेलोनिया, 4 जून (आईएएनएस)। दक्षिण त्रिपुरा जिला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 34 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह कार्रवाई बेलोनिया उपमंडल के पीआर बारी पुलिस थाना क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश सीमा (आईबीबी) फेंसिंग के निकट की गई।

Read More

पुलिस के अनुसार, विश्वसनीय गुप्त सूचना मिलने के बाद पीआर बारी थाना पुलिस की टीम ने राजनगर मुस्लिम पारा क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। यह इलाका भारत-बांग्लादेश सीमा के नजदीक स्थित है और पुलिस को यहां मादक पदार्थ छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी।

छापेमारी के दौरान पुलिस को एक सुनसान और परित्यक्त स्थान से दो प्लास्टिक के बोरे बरामद हुए। जब इन बोरों की तलाशी ली गई तो उनमें गांजे के कुल 18 पैकेट मिले। इनमें 16 पैकेटों का वजन 2-2 किलोग्राम और दो अतिरिक्त पैकेटों का वजन 1-1 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार बरामद संदिग्ध गांजे का कुल वजन 34 किलोग्राम रहा। पुलिस ने बताया कि बरामद मादक पदार्थ के संबंध में मौके पर कोई दावेदार सामने नहीं आया। इसके बाद सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए बरामद गांजे को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 106 के तहत लावारिस संपत्ति के रूप में जब्त कर लिया गया।

दक्षिण त्रिपुरा जिला पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ उसका अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने दोहराया कि जिले में नशीले पदार्थों, ड्रग्स और अवैध तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद गांजा किसने वहां छिपाया था और इसका संबंध किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से तो नहीं है। मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

पीएसके