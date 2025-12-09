भारत समाचार

भारत-अमेरिकी विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक, व्यापार और निवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 09, 2025, 05:43 PM

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भारत-अमेरिका विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर ने की।

इस परामर्श ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की व्यापक समीक्षा का अवसर प्रदान किया।

दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, ट्रस्ट पहल, असैन्य परमाणु सहयोग सहित ऊर्जा सहयोग, प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

चर्चाओं में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

दोनों पक्षों ने मौजूदा संवाद तंत्रों में निरंतर प्रगति का भी स्वागत किया और साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में परिवर्तनकारी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए '21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अवसरों को उत्प्रेरित करने' के कार्यान्वयन को गति देने पर सहमति व्यक्त की।

बता दें कि एलिसन हुकर अपने आधिकारिक दौरे पर भारत आई हैं। सोमवार से उनका आधिकारिक दौरा शुरू हो गया है। यहां वह भारत के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, और इंडो-पैसिफिक में साझेदारी प्राथमिकता पर चर्चा करेंगी।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हुकर का भारत दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी और स्वतंत्रता के साथ खुले इंडो-पैसिफिक की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा, "एलिसन हुकर का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। जैसे-जैसे हम अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कई मुद्दों पर अमेरिका-भारत के रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, एलिसन हुकर का दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति की एक मजबूत अमेरिका-भारत साझेदारी और एक मुफ्त और ओपन इंडो-पैसिफिक की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।"

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...