Bharat Tribes Fest 2026 : भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का दिल्ली में 45 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री के साथ समापन

नई दिल्ली: भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में 45 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की सराहना की। उन्होंने जनजातीय मामलों के संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे ने रविवार को इस मंच द्वारा जनजातीय उत्पादों को मुख्यधारा के बाजारों से जोड़ने और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला।

दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित फेस्ट के समापन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल और उद्यम का 19 दिवसीय उत्सव जनजातीय सशक्तिकरण, 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 15 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति के साथ, “45 लाख रुपए से अधिक की बिक्री के साथ, अनगिनत सपनों को साकार होने का मौका मिला है। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में की गई प्रत्येक खरीदारी आदिवासी समुदायों के लिए मजबूत आजीविका, समृद्ध शिल्प कौशल और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक कदम है। यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का एक आंदोलन है।”

समापन समारोह में दस श्रेणियों—मिट्टी के बर्तन, बेंत और बांस, आभूषण, व्यंजन, उपहार और मिश्रित वस्तुएं, धातु, प्राकृतिक वस्तुएं, चित्रकला, वस्त्र और वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके)—में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले आदिवासी कारीगरों और विक्रेताओं को सम्मानित किया गया।

पुरस्कार ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्राइफेड) के प्रबंध निदेशक एम. राजामुरुगन और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों की उपस्थिति में प्रदान किए गए।

यह महोत्सव देशभर के आदिवासी कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, वन धन विकास केंद्रों और उद्यमियों के लिए एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें सीधे बाजार तक पहुंच प्राप्त करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।

विवरण में कहा गया है कि महोत्सव की प्रमुख विशेषताओं में आदिवासी हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 200 से अधिक स्टॉल; 300 से अधिक आदिवासी कारीगरों और शिल्पकारों की भागीदारी; 75 से अधिक वन धन विकास केंद्रों का प्रतिनिधित्व; 17 लाइव शिल्प प्रदर्शन; और 120 से अधिक आदिवासी रसोइयों की भागीदारी वाले 30 से अधिक आदिवासी खाद्य स्टॉल शामिल थे।

--आईएएनएस