Bharat Future City : आकार ले रही भारत फ्यूचर सिटी, सीएम रेड्डी बोले- हर फिल्ममेकर को देंगे जरूरी सुविधाएं

हैदराबाद: तेलंगाना में नया टाउनशिप आकार ले रहा है। इसका नाम भारत फ्यूचर सिटी है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि वो इस सिटी में एक फिल्म स्टूडियो स्थापित कराने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए पूरा सहयोग देने को भी तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अगर फिल्ममेकर यहां फिल्म बनाना चाहेंगे तो राज्य सरकार उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री ने टॉलीवुड और बॉलीवुड के कलाकारों- चिरंजीवी, रितेश देशमुख, जेनेलिया, अर्जुन कपूर, अक्किनेनी अमला, फिल्ममेकर अल्लू अरविंद, सुरेश बाबू और दिल राजू अमला समेत कई कलाकारों के बीच ये बात कही।

उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और सिनेमैटोग्राफी मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि सरकार राज्य में फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए हर आवश्यक सुविधाएं देने को तैयार है।

उन्होंने बताया कि फ्यूचर सिटी में स्किल्स यूनिवर्सिटी पहले ही बन चुकी है। उन्होंने फिल्म उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को 24 कलाओं में प्रशिक्षित करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा।

सोमवार को एक समारोह में शामिल हुए अक्किनेनी नागार्जुन ने ऐलान किया कि फ्यूचर सिटी में अन्नपूर्णा स्टूडियो बनाया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी 10,000 करोड़ रुपये की इंटीग्रेटेड टाउनशिप और फिल्म स्टूडियो बनाने के प्लान की घोषणा की है।

इस टाउनशिप में एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स, और चुने हुए प्रीमियम रेजिडेंशियल स्पेस उपलब्ध होंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, एक अत्याधुनिक फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स भी होगा जिसे बड़े फॉर्मेट के प्रोडक्शन, ओटीटी कंटेंट, पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं और प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए रचा जाएगा।

राज्य सरकार ने अजय देवगन फिल्म स्टूडियो द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म सिटी के लिए जमीन और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का भी वादा किया है।

अर्जुन कपूर, रितेश देशमुख, डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा और दूसरे लोगों ने “द क्रिएटिव सेंचुरी: इंडियाज सॉफ्ट पावर एंड द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट” सेशन में हिस्सा लिया।

हैदराबाद के ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब के तौर पर तेजी से आगे बढ़ने पर जोर देते हुए, मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि यह 'शहर विश्व स्तरीय फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर' का घर है। यहां रामोजी फिल्म सिटी है, बड़ी वीएफएक्स और गेमिंग कंपनियां हैं। साथ ही ताकतवर और अलग-अलग तरह के रचनात्मक कार्य करने वाले लोग मौजूद हैं।

उन्होंने दोहराया कि तेलंगाना सरकार इंसेंटिव-बेस्ड फिल्म पॉलिसी रिफॉर्म (प्रोत्साहन आधारित फिल्म नीति), इंटरनेशनल प्रोडक्शन फैसिलिटेशन, एवीजीसी-एक्सआर इनोवेशन सेंटर और वैश्विक साझेदारी पर पूरा जोर दे रही है।

मंत्री ने मनोरंजन उद्योग के कल्याण और सतत विकास के महत्व पर भी जोर दिया, और बड़े निवेशकों के लिए पूंजीगत सब्सिडी, स्थानीय संसाधन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए प्रोडक्शन रीइंबर्समेंट और फिल्म वर्कर्स वेलफेयर फंड में ज़रूरी सहयोग देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटर्स (योगदान देने वालों) के लिए तेजी से विस्तार और सही काम करने की स्थितियों के बीच संतुलन बनाना है।

एंटरटेनमेंट के भविष्य को सिनेमा, ओटीटी, गेमिंग, ईस्पोर्ट्स, वर्चुअल प्रोडक्शन, क्रिएटर इकॉनमी और इमर्सिव डिजिटल स्टोरीटेलिंग का मेल बताते हुए, मंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी कंटेंट बनाने को बदल देगी, लेकिन इंसानों पर आधारित स्टोरीटेलिंग एंटरटेनमेंट की जान बनी रहेगी।

ग्लोबल स्टूडियो, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग कंपनियों और इन्वेस्टर्स को बुलाते हुए, उन्होंने हैदराबाद को भारतीय एंटरटेनमेंट मार्केट का प्रवेश द्वार और भारत को दुनिया का प्रवेश द्वार करार दिया।

