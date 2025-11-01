भारत समाचार

भ्रष्टाचार मामले में इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी को 18 महीने की जेल

Nov 01, 2025, 02:11 AM

पटना, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। पटना की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में एक इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी को 18 महीने की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), किशनगंज ब्रांच के सीनियर असिस्टेंट, आरोपी अभिजीत सरकार को 2011 के भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने 27 सितंबर 2011 को एक लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि सरकार ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी और 15 हजार रुपए लिए थे, ताकि एक्सीडेंट वाली गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम की फाइल क्लियर हो जाए।

इस मामले में जांच के बाद, सीबीआई ने 31 अप्रैल 2012 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

एक अलग मामले में, दिल्ली की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को मल्टी-करोड़ रुपये के कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सीजीएचएस) स्कैम में एक रिटायर्ड आईएएएस अधिकारी सहित 13 दोषियों को दो से पांच साल तक की जेल की सजा सुनाई।

कोर्ट ने इस मामसे में करमवीर सिंह, नरेंद्र कुमार, महा नान शर्मा, पंकज मदान, आहवानी शर्मा, आशुतोष पंत, सुदर्शन टंडन, मनोज वत्स, विजय ठाकुर, विकास मदान और पूनम अवस्थी नामक 11 दोषियों को पांच साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही, गोपाल दीक्षित (सेवानिवृत्त आईएएस) और नरेंद्र धीर (90 वर्षीय) नामक दो दोषियों को दो साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

यह मामला आरसीएस कार्यालय से झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके एक बंद पड़ी सोसायटी के पुनरुद्धार में अनियमितताओं और आपराधिक साजिश से संबंधित है।

बाद में, पुनरुद्धार आदेश के आधार पर, डीडीए द्वारा सोसायटी के पक्ष में दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई। जांच से यह भी पता चला कि सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों सहित अभियुक्तों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर सोसायटी को धोखाधड़ी से पुनर्जीवित करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि का आवंटन प्राप्त किया।

--आईएएनएस

पीएसके

