बहराइच नाव हादसा : रेस्क्यू अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, लापता लोगों की तलाश

बहराइच, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए नाव हादसे के बाद बचाव अभियान जारी है। अभी भी 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के भरथापुर गांव में बुधवार देर शाम यह हादसा हुआ।

जानकारी के अनुसार, देर रात तक चले ऑपरेशन में लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर बचाव अभियान शुरू किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाव पलटने की घटना का संज्ञान लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। देर रात, देवी पाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल और आईजी अमित पाठक घटनास्थल पर पहुंचे व बचाव कार्यों का जायजा लिया।

बहराइच में नाव पलटने की घटना पर आईजी (देवीपाटन) अमित पाठक ने कहा, "वहां दो नदियां साथ-साथ बहती हैं। नदी के किनारे भरथापुर गांव है। तेज बहाव के कारण नाव नदी में एक लकड़ी से टकरा गई, जिससे संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई।"

आईजी अमित पाठक देर रात ही अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। आईजी अमित पाठक ने बताया कि पीड़ित परिवारों से बातचीत करते हुए उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है।

बहराइच के पुलिस अधीक्षक आरएन सिंह ने बताया कि भरथापुर गांव के निवासी अपनी नाव से बाजार गए थे। लौटते समय, जब वे गांव के पास पहुंचे, तो उनकी नाव नदी किनारे एक लकड़ी से टकरा गई और पलट गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में नाव पर गांव के 22 लोग सवार थे। 13 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक महिला की मौत हो गई है। नदी से निकालने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।

--आईएएनएस

