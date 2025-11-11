बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा, जनता विकास के लिए कर रही है वोट

पटना, 11 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि लोग भारी संख्या में वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं।

नंद किशोर यादव ने कहा कि मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता अपने वोट से अपनी सरकार को चुनती है। यह अच्छी बात है और बिहार के विकास के लिए अच्छा संकेत है कि लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत पहले चरण में बढ़ा। दूसरे चरण में भी ऐसा ही होने वाला है। इसके पीछे कारण यह है कि एसआईआर के बाद अवैध मतदाता की छंटनी हुई और अब वैध मतदाता ही वोट डाल रहे हैं।

पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आईएएनएस से बातचीत में कटिहार की जनता से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। लोकतंत्र का महापर्व है। मैं कटिहार विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कटिहार के विकास के लिए मतदान करें, तब जलपान करें। अधिक से अधिक मतदान कर क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करें।

पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। वे उस सरकार का समर्थन करेंगी जो यह सब प्रदान करेगी। आज रिकॉर्ड टूट जाएगा।

भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और आशा करती हूं कि सिर्फ जमुई में ही नहीं, बल्कि आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा और एक मजबूत राज्य और सरकार बनाने में योगदान देगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी