बिहार: दरभंगा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, तीन की मौत

दरभंगा, 23 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में ठंड के कारण कोहरे के प्रभाव अब सड़कों पर दिखने लगा है। बिहार के दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रविवार को तड़के एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क के बीचो बीच डिवाइडर से टकरा गई। उस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं।

ये सभी लोग पटना से इलाज कराकर वापस मधेपुरा लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले गुड्डू कुमार अपनी मां का पटना के एक अस्पताल में इलाज कराकर अपने अन्य परिजनों के साथ एक स्कॉर्पियो से वापस लौट रहे थे। इस दौरान स्कॉर्पियो सदर थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है।

बताया गया कि गाड़ी तेज गति से अनियंत्रित होकर हवा में उछलते हुए एक लेन से विपरीत लेन पर चली गई और डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को सड़क से हटाया गया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वे नेशनल हाईवे पर गश्ती कर रहे थे, तभी उन्हें एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली। इसके बाद उन्होंने मौके से स्थानीय लोगों की मदद से वाहन के भीतर से फंसे लोगों को निकलवाकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया।

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई है। सभी शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घायलों में सबकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मृतकों में गुड्डू के मामा, मौसा और स्कॉर्पियो का चालक भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।

