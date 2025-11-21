बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा, सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी

पटना, 21 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार में एनडीए की सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार दसवीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ 27 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और उन विभागों की जिम्मेदारी है, जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, तो वहीं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व और खान एवं भूतत्व विभाग मिला है।

भाजपा बिहार की तरफ से सभी मंत्रियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया, ''बिहार के सभी नवनियुक्त मंत्रीगण को विभाग आवंटित होने की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जनसेवा के संकल्प के साथ कार्यभार संभालने वाले सभी मंत्रीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन और स्थिरता को नई दिशा देंगे।''

एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग की जिम्मेदारी है, वहीं मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग है। दिलीप जायसवाल के पास उद्योग विभाग, नितिन नबीन के पास पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग है। रामकृपाल यादव के पास कृषि विभाग, संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद के पास पर्यटन और कला-संस्कृति एवं युवा विभाग है।

सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है तो वहीं नारायण प्रसाद के पास आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद के पास पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। लखेंद्र पासवान के पास अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है।

श्रेयसी सिंह के पास सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग है। वहीं, प्रमोद चंद्रवंशी के पास सहकारिता विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी है। विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा विभाग, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पादन और निबंधन, वित्त समेत वाणिज्य कर विभाग है। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण और परिवहन विभाग है।

अशोक चौधरी के पास ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी है और लेशी सिंह के पास खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी है। संतोष कुमार सुमन के पास लघु जल संसाधन की जिम्मेदारी है, जबकि सुनील कुमार को शिक्षा और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

मोहम्मद जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, संजय कुमार को गन्ना उद्योग, संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और दीपक प्रकाश को पंचायत राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम