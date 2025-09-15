बिहार: परसरमा-अररिया 2-लेन अपग्रेडेशन के लिए 1547 करोड़ रुपए की मंजूरी

नई दिल्‍ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार में विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। एनएच-327ई पर परसरमा-अररिया 2-लेन अपग्रेडेशन को 1547.55 करोड़ की मंजूरी मिल गई। यह परियोजना सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, रानीगंज जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए बाईपास के साथ बनाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी।

इससे भारी वाहनों का दबाव इन शहरों पर कम होगा और यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम होगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट किया जिसमें उन्‍होंने लिखा, "बिहार के विकास को नई रफ्तार। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 327ई पर परसरमा से अररिया (102.193 किमी) मार्ग के पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में ब्राउनफील्ड अपग्रेडेशन कार्य के लिए 1547.55 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।"

उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा कि यह परियोजना सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, रानीगंज जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए बाईपास के साथ बनाई जाएगी, जिससे भारी वाहनों का दबाव इन शहरों पर कम होगा और यातायात अधिक सुरक्षित व सुगम होगी। इस मार्ग विकास परियोजना से न सिर्फ यात्रा के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

इस परियोजना से विशेष रूप से मखाना, मत्स्यपालन, मक्का, दुग्ध उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य छोटे उद्यमों को लाभ होगा, जो इस क्षेत्र की पारंपरिक और प्रमुख आजीविका का स्रोत हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे स्थानीय उद्योगों, कृषि और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना न सिर्फ वर्तमान की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि भविष्य की ट्रैफिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक सतत और दूरदर्शी समाधान भी प्रदान करेगी।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी