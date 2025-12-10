बिहार: पूर्णिया में दिल दहलाने वाली घटना, भाई ने दो मासूमों को उतारा मौत के घाट

पूर्णिया, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। बिहार के पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र में दिल दहल देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक युवक ने अपने चचेरे भाई के तीन बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल है।

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पूरा मामला डिंगोज गांव का है, जहां एक युवक ने दो बच्चों की सोए अवस्था में लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक डेढ़ साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात जब सभी बच्चे घर के कमरे में सो रहे थे, तभी आरोपी मोहम्मद अरबाज कमरे में घुसा और लोहे की रॉड से बच्चों के सिर पर कई वार किए। इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई। मृत बच्चों की पहचान इनायत (5) और गुलनाज (3) के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल बच्ची कुलसुम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

रौंटा के थाना प्रभारी कुणाल सौरव ने आईएएनएस को बताया कि आरोपी लंबे समय से परिवार से नाराज चल रहा था। बताया गया कि मंगलवार की शाम में ही दोनों परिजनों के बीच एक लड़ाई को छुड़ाने के मामले में बहस हुई थी, जिससे आरोपी नाराज था। बताया गया कि उस दौरान मृत बच्चों के पिता ने उसे समझाया था, जिसके बाद वह और उग्र हो गया था।

थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और बुधवार को आरोपी मो. अरबाज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ जारी है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एसके